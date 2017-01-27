Россия во втором туре переиграла Швецию

В Сыктывкаре проходит первенство мира среди юниоров (U-19) по хоккею с мячом. В первый день турнира сборная России провела два матча и в обоих победила.

В утренней программе россияне одолели команду Норвегии (4:0), а вечером встретились со своими главными соперниками шведами. После семи минут встречи наши проигрывали 0:2, затем Илья Лопатин сократил разрыв в счете, но шведы быстро забили третий гол.

Но россияне не расклеились. Даданов и Тарнауцкий забили еще до перерыва, а во втором тайме отличились Торгонский, Бармин и тот де Тарнауцкий. В итоге – трудная волевая подеда 6:3.

2-й тур

Швеция - Россия – 3:6 (3:3).

4800 зрителей. Голы: Линдквист, 4; Хультаммар, 7; Энгхольм, 21 – Лопатин, 14; Даданов, 22; Тарнауцкий, 25, 57; Торгонский, 34; Бармин, 49. Штраф: 9-0.