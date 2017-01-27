«Зенит» – «Волеренга». Лунев, Цаллагов и Джорджевич – в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом команды на товарищеский матч против норвежской «Волеренги».
С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лунев, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мусаев, Эрнани, Цаллагов, Мак, Молло, Джордевич.
Напомним, матч начнется в 20:30. Для подопечных Мирчи Луческу это первая контрольная игра на втором сборе, который проходит в Испании.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
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