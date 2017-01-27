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«Зенит» – «Волеренга». Лунев, Цаллагов и Джорджевич – в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом команды на товарищеский матч против норвежской «Волеренги».

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лунев, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мусаев, Эрнани, Цаллагов, Мак, Молло, Джордевич. 

Напомним, матч начнется в 20:30. Для подопечных Мирчи Луческу это первая контрольная игра на втором сборе, который проходит в Испании.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Зенит - Волеренга

Состав

Зенит: Лунев, Ломбертс, Йованович, Цаллагов, Зуйков, Эрнани, Чернов, Мусаев, Молло, Мак, Джорджевич

Место и дата

27 января 20:30, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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