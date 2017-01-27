«Торпедо» – СКА. Скудра был удален до конца матча
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра получил дисциплинарный штраф до конца игры за оскорбление главного судьи матча против СКА.
Эпизод произошел перед стартом второго периода. Скудра был удален после разговора с арбитрами.
Напомним, в ноябре 43-летний специалист получил двухматчевую дисквалификацию от КХЛ за нецензурные выражения в адрес судей матча с минским «Динамо» (1:4).
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«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Торпедо» – СКА.
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