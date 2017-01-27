Немец Рыдзек победил на Кубке мира по лыжному двоеборью, Яхин – 32-й

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Этап Кубка мира в Руке отменен из-за сильного ветра Этап Кубка мира в финской Руке отменен, сообщает официальный сайт Кубка мира по лыжным гонкам.

Эрик Френцель: Семь секунд — неплохой отрыв перед лыжной гонкой Немецкий двоеборец Эрик Френцель сказал, что он доволен прыжковой серией командных соревнований на Олимпиаде в Сочи (первое место).

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5 главных героев пятого олимпийского дня Сегодня на Олимпиаде в Сочи сборная России завоевала очередные медали. Sovsport.ru собрал самых заметных персон среды.

Эрик Френцель: Мои показатели на лыжне не улучшались, но я достиг стабильности в прыжках Двоеборец Эрик Френцель поделился мнением по поводу своей победы на Олимпиаде в Сочи.

Эрик Френцель принес Германии пятое золото на Олимпиаде Победа двоеборца Эрика Френцеля на сочинской Олимпиаде стала пятой для сборной Германии.

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Призер ОИ-2010 двоеборец Лодвик получил травму при падении на этапе КМ Обладатель серебряной медали Олимпийских игр-2010 в Ванкувере в лыжном двоеборье американец Тодд Лодвик госпитализирован после падения во время этапа Кубка мира во французском Франш-Конте.

Россиянки вышли в финал ЧМ в командном спринте с девятым временем На чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялись полуфиналы в женском командном спринте свободным стилем.

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В Сочи пройдет первый в истории российский этап Кубка мира Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила календарь Кубка мира по лыжному двоеборью на сезон 2012-2013 годов.