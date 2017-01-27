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Немец Рыдзек победил на Кубке мира по лыжному двоеборью, Яхин – 32-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в в Зеефельде (Австрия) прошел первый старт. После лыжной гонки на 5 км победителем стал Йоханнес Рыдзек из Германии.
На финише Рыдзек опередил своего соотечественника Эрика Френцеля. Оба показали время 12 минут и 0,2 секунды, победителя определил фотофиниш. Третьим стал итальянец Самуэль Коста. Россиянин Эрнест Яхин показал 32-й результат.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

К99 + 5 км

Зеефельд (Австрия)

1 (5-е место после прыжка с трамплина). Йоханнес Рыдзек  12.00,2

2 (3). Эрик Френцель (Германия) + 0,00

3 (2). Самуэль Коста (Италия) + 6,8… 

32 (16). Эрнест Яхин (Россия) + 1.19,2…

51 (51). Нияз Набеев (Россия) + 5.18,0.

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