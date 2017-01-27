Немец Рыдзек победил на Кубке мира по лыжному двоеборью, Яхин – 32-й
На этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в в Зеефельде (Австрия) прошел
первый старт. После лыжной гонки на 5 км победителем стал Йоханнес Рыдзек из
Германии.
Лыжное двоеборье. Кубок мира
К99 + 5 км
Зеефельд (Австрия)
1
(5-е место после прыжка с трамплина). Йоханнес Рыдзек 12.00,2
2 (3). Эрик Френцель (Германия) + 0,00
3 (2). Самуэль Коста (Италия) + 6,8…
32 (16). Эрнест Яхин (Россия) + 1.19,2…
51 (51). Нияз Набеев (Россия) + 5.18,0.
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