Рязанцев может перейти в «Уфу»
Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев может покинуть команду. Вероятно, он станет игроком «Уфы».
Как сообщает «Спорт день за днем», переговоры по этому поводу уже ведутся.
Также отмечается, что Александр не будет с «Зенитом» на следующем сборе, так
как тренерский штаб не рассчитывает на него.
В сезоне-2016/17 30-летний Александр Рязанцев не провел ни одного матча. Контракт игрока с «Зенитом» истекает 30 июня 2018 года.
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