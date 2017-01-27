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Рязанцев может перейти в «Уфу»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев может покинуть команду. Вероятно, он станет игроком «Уфы».

Как сообщает «Спорт день за днем», переговоры по этому поводу уже ведутся. Также отмечается, что Александр не будет с «Зенитом» на следующем сборе, так как тренерский штаб не рассчитывает на него.

В сезоне-2016/17 30-летний Александр Рязанцев не провел ни одного матча. Контракт игрока с «Зенитом» истекает 30 июня 2018 года.  

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