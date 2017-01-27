Если Санчес покинет «Арсенал», клуб попробует приобрести Ройса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжает вести поиски замены нападающему Алексису Санчесу.

Как сообщает Тhe Independent, «пушкари» по просьбе французского специалиста готовы приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Отмечается, что в случае ухода чилийца, английский клуб предложит за игрока сборной Германии 50 млн фунтов.

Ранее экс-игрок «Арсенала», тренер сборной Бельгии Тьерри Анри заявил, что Санчес может стать игроком мюнхенской «Баварии».

Сейчас стороны ведут переговоры о продлении контракта, однако, как пишут СМИ, этот вопрос остается открытым с лета 2016 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Ройс провел во всех турнирах 7 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года.

Добавим, что минувшим летом на Ройса пыталась приобрести «Барселона». Эту информацию подтвердил и сам игрок «Боруссии», заявив, что встречался с президентом сине-гранатовых.

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