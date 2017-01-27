«Сибирь» на выезде обыграла «Ладу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ладой» и между «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча
– 3:1 в пользу «Сибири».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Лада - Сибирь - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) Шалунов (Кемппайнен, Санников), 25:39 (0:1). Игнатович (Миловзоров), 26:25 (0:2). Шенфельд (Иванов), 31:06 (1:2). Миловзоров 59:22 (1:3). 27 января 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Лада - Сибирь - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Шалунов (Кемппайнен, Санников), 25:39 (0:1). Игнатович (Миловзоров), 26:25 (0:2). Шенфельд (Иванов), 31:06 (1:2). Миловзоров 59:22 (1:3).
27 января 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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