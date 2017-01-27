Вице-губернатор Краснодарского края: О ликвидации «Кубани» речь не идет

Вице-губернатор Краснодарского края и куратор «Кубани» Андрей Коробка прокомментировал информацию о том, что «Кубань» может прекратить существование. Он отметил, что это не соответствует действительности.

«Да, финансовая ситуация в клубе непростая, я бы даже сказал очень сложная. Но о его ликвидации не может быть и речи, «Кубань» ни в коем случае не прекратит свое существование.

Что касается вопроса задолженности перед командой, то могу сказать, что в ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Сейчас команда завершает свой первый сбор, ребята работают над сыгранностью, к тренировочному процессу подходят профессионально. В целом подготовка к предстоящей весенней части сезона идет полным ходом», - цитирует Коробку ТАСС.

Напомним, «Кубань» занимает сейчас 14-е место в ФНЛ. Команда набрала 28 очков в 24 матчах. Ранее сообщалось, что у клуба есть долги перед игроками по зарплате.