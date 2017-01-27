Клаудио Раньери: Конечно, президент «Лестера» недоволен, но он знает о моих амбициях

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о беседе с президентом клуба, в ходе которой специалисту сообщили о задачах клуба на текущий сезон.

«Наша главная цель – 40 очков. Об этом мне говорил президент клуба. Если что-нибудь произойдет, то это хорошо. Конечно, он недоволен, но это нормальные вещи, ведь он глава клуба, который отлично знает мои амбиции. Для меня важен каждый матч», – цитирует итальянского специалиста Sky Sports.

На данный момент «Лестер» занимает 15-е место в таблице АПЛ, набрав 21 очко. Также команда участвует в Лиге чемпионов, где ей в 1/8 финала предстоит сыграть против «Севильи».