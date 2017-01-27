Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо4 : 2СКА
Баскетбол  ЦСКА73 : 62Анадолу Эфес
Футбол  Зенит1 : 0Волеренга
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Металлург
Фигурное катание  Произвольная программа
Гандбол  Хорватия- : -Норвегия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дармиан готов вернуться в чемпионат Италии этой зимой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан недоволен своим положением в английском клубе. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, игрок сборной Италии готов вернуться в Серию А. Отмечается, что на футболиста претендуют «Ювентус», а также миланский «Интер», которые планируют осуществить сделку в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний Дармиан провел за «красных дьяволов» 15 матчей, отдал одну голевую передачу и получил две желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 15 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Пато покинет «Вильярреал» и перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Форвард «Вильярреала» Аленшандре Пато покинет клуб. Он будет выступать в чемпионате Китая.Если Санчес покинет «Арсенал», клуб попробует приобрести РойсаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжает вести поиски замены нападающему Алексису Санчесу.Рязанцев может перейти в «Уфу»Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев может покинуть команду. Вероятно, он станет игроком «Уфы».Как празднование гола стало помешательством и загадкой, которую никто не отгадалКак празднование гола стало помешательством и загадкой, которую никто не отгадалФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала забивает и сводит мир с ума необычным жестом.Конте нашел замену Беговичу в «Севилье»Голкипер «Севильи» Сальваторе Сиригу, права на которого принадлежат «ПСЖ», может переехать в чемпионат Англии.Антонио Конте: Не знаю, какова вероятность ухода Ивановича из «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о возможном уходе защитника Бранислава Ивановича из лондонского клуба.Константин Генич: «Уиган» не забьет «Юнайтед», а если и сыграет вничью, это будет сравнимо с подвигомКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Уиганом», который состоится 29 января на домашней арене «красных дьяволов».Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул МоратуЖертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату«Советский спорт» рассказывает, почему игрок сборной Испании решил покинуть мадридский «Реал».Перуанский акробат. Кто может заменить Самедова в «Локомотиве»Перуанский акробат. Кто может заменить Самедова в «Локомотиве»Джефферсон Фарфан может стать игроком «Локо». «Советский спорт» рассказывает, кто может прийти на смену Александру Самедову.Евгений Ловчев: Прудников в «Локомотиве»? Он ходит по командам, а за душой – ничегоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход в «Локомотив» нападающего Александра Прудникова.«Марсель» должен успеть оформить переход Пайе до закрытия трансферного окна«Марсель» и «Вест Хэм» стали как никогда близки к соглашению по возвращению полузащитника Димитри Пайе во французский клуб, сообщает The Guardian.Анри Оньекуру: Одемвингие посоветовал мне переходить в «Селтик»Форвард «Эйпена» Анри Оньекуру заявил, что рассчитывает продолжить карьеру в «Селтике».Брызгалов и Дьяков перейдут в «Анжи»Защитник «Терека» Сергей Брызгалов продолжит карьеру в «Анжи», сообщает Sportbox.Генеральный директор «Боруссии» Д: Некоторые люди просто обязаны извиниться перед ГетцеГенеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал положение в команде полузащитника Марио Гетце, а также форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.Агент: Есть клубы, которые интересуются Траоре, мы над этим работаемФорвард ЦСКА Ласина Траоре сохраняет шансы перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно, сообщил агент ивуарийца Дмитрий Селюк.Роберт Левандовски: Было бы прекрасно, если бы Обамеянг не покидал «Боруссию»Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выразил мнение, что нападающий дортмундской «Боруссии» ПЬер-Эмерик Обамеянг должен остаться в немецком клубе.Президент «Лас-Пальмаса»: Хесе хочет играть в нашей командеПрезидент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.Мората готов покинуть «Реал», если Зидан останется на посту главного тренераФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.Роман Шишкин: «Краснодар»? Через пару дней смогу что-то сказатьРоман Шишкин, выставленный «Локомотивом» на трансфер, пока не подтверждает скорый переход в «Краснодар».
Главные новости
Баскетбол
Евролига. ЦСКА – «Анадолу Эфес». Онлайн
Футбол
«Зенит» – «Волеренга».Онлайн
Футбол
«Манчестер Сити» стал участником допингового скандала
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»
Хоккей
«Торпедо» прервало серию поражений победой над СКА
Футбол
Вице-губернатор Краснодарского края: О ликвидации «Кубани» речь не идет
Футбол
Пато покинет «Вильярреал» и перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Футбол
Если Санчес покинет «Арсенал», клуб попробует приобрести Ройса
Футбол
Рязанцев может перейти в «Уфу»
Конькобежный спорт
Юсков занял второе место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Маттео Дармиан
Маттео Дармианвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы