Дармиан готов вернуться в чемпионат Италии этой зимой

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан недоволен своим положением в английском клубе. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, игрок сборной Италии готов вернуться в Серию А. Отмечается, что на футболиста претендуют «Ювентус», а также миланский «Интер», которые планируют осуществить сделку в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний Дармиан провел за «красных дьяволов» 15 матчей, отдал одну голевую передачу и получил две желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 15 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.