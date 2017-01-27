«Ак Барс» дома разгромил новокузнецкий «Металлург»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Ак Барса».

В составе победителей отличились Артем Лукоянов, Степан Захарчук, Иржи Секач, Михал Йордан, Антон Глинкин и Дмитрий Архипов. У гостей гол в активе Константина Пархоменко.

«Ак Барс» набрал 103 очка и занимает третье место на Востоке. У «Кузни» 33 очка и последнее место.

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