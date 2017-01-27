«Ак Барс» дома разгромил новокузнецкий «Металлург»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и
новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Ак Барса».
В составе победителей отличились Артем Лукоянов, Степан
Захарчук, Иржи Секач, Михал Йордан, Антон Глинкин и Дмитрий Архипов. У гостей гол в активе Константина Пархоменко.
«Ак Барс» набрал 103 очка и занимает третье место на Востоке. У «Кузни»
33 очка и последнее место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Металлург Нк - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Голы:
Лукоянов (Ткачёв), 3:54 (1:0). Захарчук (Свитов), 20:22 (2:0). Секач (Ткачёв, Йордан), 33:49 (3:0). Йордан (Свитов), 35:38 (4:0). Глинкин (Мусин), 45:11 (5:0). Архипов (Токранов), 57:43 (6:0). Пархоменко (Земченко), 59:29 (6:1).
Место и дата
27 января 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция