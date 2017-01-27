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«Торпедо» прервало серию поражений победой над СКА

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло дома СКА со счетом 4:2.

По ходу игры хозяева дважды уступали в счете. В первом периоде шайбу в ворота Михаила Бирюкова забросил Илья Ковальчук, а во второй 20-минутке на гол Николая Жердева армейцы ответили шайбой Ильи Каблукова. В третьем периоде торпедовцы сравняли счет и вырвали победу благодаря голам Владимира Галузина, Йона Нормана и Вячеслава Кулемина. Последнюю шайбу хозяева забросили в пустые ворота.

Отметим, перед вторым периодом главный тренер нижегородцев Петерис Скудра получил дисциплинарный штраф до конца игры за оскорбление судей.

Подопечные Скудры этой победой прервали четырехматчевую серию поражений. После 54 игр «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 98 очков. Армейцы, набравшие 124 очка в 54 встречах, остались на первой позиции.

29 января СКА примет в Санкт-Петербурге челябинский «Трактор». «Торпедо» 30 января встретится дома со «Спартаком».

Матч

Торпедо - СКА - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы:

Ковальчук (Хафизуллин), 11:07 (0:1). Жердев (Эштон, Грачев), 24:22 (1:1). Каблуков (Рыков, Широков), 36:52 (1:2). Галузин (Ураков, Осипов), 41:06 (2:2). Норман (Ураков), 47:33 (3:2). Кулёмин (Желдаков), 58:18 (4:2).

Место и дата

27 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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