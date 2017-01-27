«Нефтехимик» дома обыграл «Авангард»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Авангардом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Нефтехимика».
В составе победителей отличились Дмитрий Огурцов, Игорь
Полыгалов, Никита Квартальнов и Ильдар Шиксатдаров.
«Нефтехимик» набрал 71 очко и занимает десятое место на Востоке.
У «Авангарда» 99 очков и второе место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Авангард - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Огурцов (Столяров, Якимов), 3:24 (1:0). Полыгалов (Лямин), 6:23 (2:0 - бол.). Квартальнов (Хайруллин), 12:30 (3:0). I. Shiksatdarov (Здунов, Якимов), 37:27 (4:0).
Место и дата
27 января 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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