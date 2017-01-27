«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Локомотива».

В составе победителей отличились Александр Кадейкин, Максим Тальбо, Илья Любушкин, Павел Коледов и Андрей Локтионов. У «Салавата» забивали Антон Лазарев, Линус Умарк и Захар Арзамасцев.

«Локомотив» набрал сто очков и занимает третье место на Западе. У «Салавата» 81 очко и шестое место на Востоке.

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