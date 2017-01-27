Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо4 : 2СКА
Баскетбол  ЦСКА73 : 62Анадолу Эфес
Футбол  Зенит1 : 0Волеренга
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Металлург
Фигурное катание  Произвольная программа
Гандбол  Хорватия- : -Норвегия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Локомотива».

В составе победителей отличились Александр Кадейкин, Максим Тальбо, Илья Любушкин, Павел Коледов и Андрей Локтионов. У «Салавата» забивали Антон Лазарев, Линус Умарк и Захар Арзамасцев.

«Локомотив» набрал сто очков и занимает третье место на Западе. У «Салавата» 81 очко и шестое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Локомотив - Салават Юлаев - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы:

Кадейкин (Лугин, Мурыгин), 4:13 (1:0). Лазарев (Коротков, Нестеров), 9:24 (1:1). Тальбо (Осипов, Козун), 20:38 (2:1). Умарк (Лепистё, Логинов), 25:08 (2:2). Любушкин (Красковский, Полунин), 33:48 (3:2). Коледов (Тальбо, Осипов), 46:04 (4:2). Арзамасцев (Лазарев, Коротков), 49:17 (4:3). Локтионов (Лугин, Кадейкин), 50:30 (5:3).

Место и дата

27 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Торпедо» прервало серию поражений победой над СКАНижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло дома СКА со счетом 4:2.«Нефтехимик» дома обыграл «Авангард»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Авангардом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Нефтехимика».«Ак Барс» дома разгромил новокузнецкий «Металлург»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Ак Барса».«Сибирь» на выезде обыграла «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ладой» и между «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сибири».«Торпедо» – СКА. Скудра был удален до конца матчаГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра получил дисциплинарный штраф до конца игры за оскорбление главного судьи матча против СКА.«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Мг). ОнлайнМатч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» - «Металлург» (Мг) на сайте «Советского спорта».«Торпедо» – СКА. ОнлайнМатч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» - СКА на сайте «Советского спорта».«Торпедо» – СКА. Ковальчук сыграет в звене с Коскирантой и Дадоновым, Яковлев заявлен нападающимТренерский штаб СКА объявил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо», который пройдет в Нижнем Новгороде.КХЛ. «Торпедо» - СКА, «Сочи» - ЦСКА и другие матчи. ОнлайнВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».Сергей Гимаев: Разговор болельщиков со «Спартаком» – отвратительное и глупое решениеХоккейный эксперт Сергей Гимаев оценил нынешний сезон для «Спартака» и высказался об общении команды с болельщиками.Мозякин против Еременко. Остановит ли лучший вратарь декабря главного бомбардираМозякин против Еременко. Остановит ли лучший вратарь декабря главного бомбардираСреди девяти матчей пятницы – все они пройдут вечером – выделим встречу «Динамо» с «Магниткой» на арене в Парке легенд.Иржи Секач: В Чехии тоже не относятся к Евротуру всерьезФорвард «Ак Барса» Иржи Секач рассказал об отношении в Чехии к Евротурам.Максим Шалунов: Знарок – справедливый мотиваторФорвард «Сибири» Максим Шалунов рассказал об игре за сборную России и впечатлениях от работы с Олегом Знарком.Три крепких клуба КХЛ получили первое китайское предупреждениеТри крепких клуба КХЛ получили первое китайское предупреждениеПродолжаем разговор о финише регулярного чемпионата КХЛ. И перемещаемся на Восток, где главным сюрпризом сезона стал «Куньлунь».КХЛ. «Куньлунь» обыграл «Слован», «Йокерит» проиграл «Автомобилисту» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.«Барыс», одолев рижское «Динамо», продлил победную серию до четырех матчейХоккеисты «Барсы» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли на выезде рижское «Динамо».«Автомобилист» одержал выездную победу над «Йокеритом», забросив 6 шайбХоккеисты «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесли поражение «Йокериту».«В Уфу стоит пригласить Вячеслава Быкова». В эфире – «Вечерний Гимаев»«В Уфу стоит пригласить Вячеслава Быкова». В эфире – «Вечерний Гимаев»Сергей Гимаев, популярный эксперт «Матч ТВ» и заслуженный тренер страны, отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».СКА перевел Тихонова в список травмированных до 6 мартаCписок травмированных игроков СКА пополнился нападающим Виктором Тихоновым, сообщает официальный сайт КХЛ.СКА в КХЛ, как Вовочка – в анекдотеСКА в КХЛ, как Вовочка – в анекдотеЧемпионат КХЛ – на финишной прямой. Поговорим о командах, которые продолжат борьбу в плей-офф. И начнем с Запада.
Главные новости
Баскетбол
Евролига. ЦСКА – «Анадолу Эфес». Онлайн
Футбол
«Зенит» – «Волеренга».Онлайн
Футбол
«Манчестер Сити» стал участником допингового скандала
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»
Хоккей
«Торпедо» прервало серию поражений победой над СКА
Футбол
Вице-губернатор Краснодарского края: О ликвидации «Кубани» речь не идет
Футбол
Пато покинет «Вильярреал» и перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Футбол
Если Санчес покинет «Арсенал», клуб попробует приобрести Ройса
Футбол
Рязанцев может перейти в «Уфу»
Конькобежный спорт
Юсков занял второе место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости