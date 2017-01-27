«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом
Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Локомотива».
В составе победителей отличились Александр Кадейкин, Максим
Тальбо, Илья Любушкин, Павел Коледов и Андрей Локтионов. У «Салавата» забивали
Антон Лазарев, Линус Умарк и Захар Арзамасцев.
«Локомотив» набрал сто очков и занимает третье место на Западе.
У «Салавата» 81 очко и шестое место на Востоке.
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Матч
Локомотив - Салават Юлаев - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Голы:
Кадейкин (Лугин, Мурыгин), 4:13 (1:0). Лазарев (Коротков, Нестеров), 9:24 (1:1). Тальбо (Осипов, Козун), 20:38 (2:1). Умарк (Лепистё, Логинов), 25:08 (2:2). Любушкин (Красковский, Полунин), 33:48 (3:2). Коледов (Тальбо, Осипов), 46:04 (4:2). Арзамасцев (Лазарев, Коротков), 49:17 (4:3). Локтионов (Лугин, Кадейкин), 50:30 (5:3).
Место и дата
27 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция