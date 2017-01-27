Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо4 : 2СКА
Баскетбол  ЦСКА73 : 62Анадолу Эфес
Футбол  Зенит1 : 0Волеренга
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Металлург
Фигурное катание  Произвольная программа
Гандбол  Хорватия- : -Норвегия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Сити» стал участником допингового скандала

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как только что сообщил Sky Sports, «Манчестер Сити» согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии в том, что сознательно нарушал антидопинговые правила.

Напомним, 11 января FA обвинила клуб в нарушении пункта правил об информировании о местоположении игроков команды для проведения допинг-проверок.

На данный момент ни «Манчестер Сити», ни FA не выпустили никаких дополнительных комментариев и не сделали официальных заявлений по данному вопросу.

«Советский спорт» будет следить за развитием событий.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дармиан готов вернуться в чемпионат Италии этой зимойЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан недоволен своим положением в английском клубе. Об этом сообщает издание The Sun.Клаудио Раньери: Конечно, президент «Лестера» недоволен, но он знает о моих амбицияхГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал разговоре с президентом клуба, в ходе которого специалисту сообщили о задачах действующего чемпиона Англии на этот сезон.Если Санчес покинет «Арсенал», клуб попробует приобрести РойсаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжает вести поиски замены нападающему Алексису Санчесу.Конте нашел замену Беговичу в «Севилье»Голкипер «Севильи» Сальваторе Сиригу, права на которого принадлежат «ПСЖ», может переехать в чемпионат Англии.Антонио Конте: Не знаю, какова вероятность ухода Ивановича из «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о возможном уходе защитника Бранислава Ивановича из лондонского клуба.Конте поставил условия «Реалу» по трансферу КуртуаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте готов отпустить голкипера Тибо Куртуа в мадридский «Реал». Об этом сообщает Goal.Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул МоратуЖертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату«Советский спорт» рассказывает, почему игрок сборной Испании решил покинуть мадридский «Реал».Джо Коул: Не вижу ни одного клуба, который сможет остановить «Челси» на пути к чемпионствуБывший нападающий «Челси» Джо Коул отметил работу в стане лондонского клуба Антонио Конте, а также выразил мнением, что судьба титула АПЛ уже решена.«Марсель» должен успеть оформить переход Пайе до закрытия трансферного окна«Марсель» и «Вест Хэм» стали как никогда близки к соглашению по возвращению полузащитника Димитри Пайе во французский клуб, сообщает The Guardian.Луческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаЛуческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаИтальянские СМИ настаивают на том, что роман защитника «Интера» с российским клубом все еще возможен.«Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по трансферу МаурисиоАнглийский «Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по полузащитнику Маурисио, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.«Ливерпуль» включился в борьбу за Оньекуру, «Эйпен» хочет, чтобы игрок перешел в ЦСКА«Ливерпуль» стал еще одним претендентом на форварда «Эйпена» Анри Оньекуру, сообщает AfricanFootball.Дмитрий Сенников: Иванович должен становиться в «Зените» ведущим защитникомБывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о том, что футболист «Челси» Бранислав Иванович может перейти в «Зенит».«Вест Бромвич» может арендовать Ивановича«Вест Бромвич» рассматривает возможность аренды защитника «Челси» Бранислава Ивановича, сообщает Daily Mail.«Саутгемптон» хочет арендовать Таски«Саутгемптон» вступил в переговоры со «Спартаком» по переходу защитника Сердара Таски.Хозяева футбола. Красно-белая империя Алишера УсмановаХозяева футбола. Красно-белая империя Алишера Усманова«Советский спорт» продолжает рассказывать про самых влиятельных людей в мировом футболе«Зенит» ждет Бано. Иванович возвращается в Россию?«Зенит» ждет Бано. Иванович возвращается в Россию?Защитник «Челси» Бранислав Иванович ведет переговоры о переходе в «Зенит» и сделка может быть оформлена до конца недели.Анатолий Бышовец: Иванович – усиление для «Зенита»О перспективах Ивановича в «Зените» «Советскому спорту» рассказал известный российский тренер, в сезоне-2007 работавший с сербом в «Локомотиве».Спор двух столиц. Кто и как спорил за ИвановичаСпор двух столиц. Кто и как спорил за ИвановичаСтали известны подробности переговоров о трансфере знаменитого защитника «Челси» Бранислава Ивановича.Мемфис Депай: Мне было непросто в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай, перешедший во французский клуб из «Манчестер Юнайтед», рассказал об отношениях с Жозе Моуринью.
Главные новости
Баскетбол
Евролига. ЦСКА – «Анадолу Эфес». Онлайн
Футбол
«Зенит» – «Волеренга».Онлайн
Футбол
«Манчестер Сити» стал участником допингового скандала
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»
Хоккей
«Торпедо» прервало серию поражений победой над СКА
Футбол
Вице-губернатор Краснодарского края: О ликвидации «Кубани» речь не идет
Футбол
Пато покинет «Вильярреал» и перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Футбол
Если Санчес покинет «Арсенал», клуб попробует приобрести Ройса
Футбол
Рязанцев может перейти в «Уфу»
Конькобежный спорт
Юсков занял второе место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости