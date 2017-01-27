«Манчестер Сити» стал участником допингового скандала

Как только что сообщил Sky Sports, «Манчестер Сити» согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии в том, что сознательно нарушал антидопинговые правила.

Напомним, 11 января FA обвинила клуб в нарушении пункта правил об информировании о местоположении игроков команды для проведения допинг-проверок.

На данный момент ни «Манчестер Сити», ни FA не выпустили никаких дополнительных комментариев и не сделали официальных заявлений по данному вопросу.

«Советский спорт» будет следить за развитием событий.