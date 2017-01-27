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«Рома» арендовала Гренье у «Лиона»

Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье перешел в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сообщается, что аренда будет длиться до конца сезона. Стороны достигли договоренности о переходе, завтра сделка будет оформлена официально. У римского клуба будет право выкупить игрока по окончании срока аренды.

В текущем сезоне 26-летний Клеман Гренье провел шесть матчей за «Лион».

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