«Рома» арендовала Гренье у «Лиона»
Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье перешел в «Рому» на правах аренды. Об
этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Сообщается,
что аренда будет длиться до конца сезона. Стороны достигли договоренности о
переходе, завтра сделка будет оформлена официально. У римского клуба будет
право выкупить игрока по окончании срока аренды.
В текущем сезоне 26-летний Клеман Гренье провел шесть матчей за «Лион».
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