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Венгер получил дисквалификацию за поведение на матче с «Бернли»

Источник:  Футбольная ассоциация АнглииКомментарии

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре матча.

Такое решение было принято из-за поведения специалиста на матче 22-го тура АПЛ с «Бернли», которая завершилась победой столичного клуба (2:1). Отмечается, что также Венгер оштрафован на 25 тысяч фунтов. 

Напомним, в конце игры главный тренер «канониров» оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.

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