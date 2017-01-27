ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Анадолу Эфес» завершился победой московских армейцев. Итоговый счет матча – 80:77 в пользу ЦСКА.
В составе армейцев самым результативным стал Нандо де Коло, который набрал 14 очков. У гостей 24 очка набрал Томас Эртель.
После 20 туров в активе армейцев 15 побед. Они занимают первое
место в турнирной таблице, обойдя мадридский «Реал». У «Анадолу Эфеса» девять
викторий. Турецкий клуб идет девятым.
Отметим,
что в матче первого круга, который прошел в Стамбуле 25 октября 2016 года, ЦСКА
добился победы – 93:87.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Евролига. Регулярный чемпионат
20-й тур
Матч
ЦСКА - Анадолу Эфес - 80:77
Место и дата
27 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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