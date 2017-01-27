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ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Анадолу Эфес» завершился победой московских армейцев. Итоговый счет матча – 80:77 в пользу ЦСКА.

В составе армейцев самым результативным стал Нандо де Коло, который набрал 14 очков. У гостей 24 очка набрал Томас Эртель.

После 20 туров в активе армейцев 15 побед. Они занимают первое место в турнирной таблице, обойдя мадридский «Реал». У «Анадолу Эфеса» девять викторий. Турецкий клуб идет  девятым.

Отметим, что в матче первого круга, который прошел в Стамбуле 25 октября 2016 года, ЦСКА добился победы – 93:87.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Евролига. Регулярный чемпионат

20-й тур 

Матч

ЦСКА - Анадолу Эфес - 80:77

Место и дата

27 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция


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