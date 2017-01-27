«Металлург» благодаря дублю Мозякина обыграл на выезде московское «Динамо»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» нанесли поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая на домашнем льду столичного клуба, завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Ильи Воробьева.
В составе победителей дублем отметился нападающий Сергей Мозякин. Единственную шайбу для «Динамо» в самом начале матча забросил Артем Подшендялов.
В следующем матче «Металлург» 29 января сыграет на выезде с московским ЦСКА, а «Динамо» двумя днями позже проведет встречу на выезде с «Медвешчаком»
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Металлург Мг - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Подшендялов (Горовиков, Кокарев), 1:30 (1:0). Мозякин (Коварж, Казионов Д.), 9:16 (1:1). Мозякин (Ли, Береглазов), 44:23 (1:2).
Место и дата
27 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция