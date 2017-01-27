«Спартак» в овертайме обыграл «Северсталь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Северсталью»
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Спартака».
В составе победителей отличились Тим Стэплтон, Лукаш Радил и
Игорь Мирнов, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Северстали» забивали Сергей Монахов и Юрий
Трубачев.
«Спартак» набрал 62 очка и занимает 13-е место на Востоке. У «Северстали»
66 очков и 12-е место.
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Матч
Спартак - Северсталь - 3:2 О.Т. (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Стэплтон (Павлюков, Кляузов), 16:38 (1:0). Монахов (Угаров, Коварж), 22:25 (1:1). Радил (Глазачев, Гилрой), 58:35 (2:1 - бол.). Трубачёв (Кагарлицкий, Вовченко), 59:48 (2:2). Мирнов (Дыбленко), 63:12 (3:2).
Место и дата
27 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция