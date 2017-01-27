«Спартак» в овертайме обыграл «Северсталь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Северсталью» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Спартака».

В составе победителей отличились Тим Стэплтон, Лукаш Радил и Игорь Мирнов, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Северстали» забивали Сергей Монахов и Юрий Трубачев.

«Спартак» набрал 62 очка и занимает 13-е место на Востоке. У «Северстали» 66 очков и 12-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат