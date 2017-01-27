«Зенит» благодаря голу Эрнани обыграл «Волеренгу» на сборе в Испании

Петербургский «Зенит» на своем втором сборе провел первый товарищеский матч, в котором одержал победу над норвежской «Волеренгой» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 12-й минуте забил Эрнани. На 17-й минуте в ворота Андрея Лунева был назначен пенальти, но его не реализовал Гайяс Захид.

На 68-й минуте на поле вышел Мигель Данни, он заменил Леона Мусаева. Для португальца, не игравшего в официальных матчах с апреля из-за травмы крестообразных связок колена, это четвертая игра на предсезонных сборах.

Напомним, подопечные Мирчи Луческу будут находиться в Испании до 6 февраля. Ближайшую контрольную игру сине-бело-голубые проведут 28 января против варшавской «Легии». Также в Испании «Зенит» сыграет с норвежским «Оддом», пражской «Спартой» и датским «Оденсе».