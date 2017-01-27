Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо4 : 2СКА
Баскетбол  ЦСКА80 : 77Анадолу Эфес
Футбол  Зенит1 : 0Волеренга
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Металлург
Фигурное катание  Произвольная программа
Гандбол  Хорватия8 : 9Норвегия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» благодаря голу Эрнани обыграл «Волеренгу» на сборе в Испании

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургский «Зенит» на своем втором сборе провел первый товарищеский матч, в котором одержал победу над норвежской «Волеренгой» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 12-й минуте забил Эрнани. На 17-й минуте в ворота Андрея Лунева был назначен пенальти, но его не реализовал Гайяс Захид.

На 68-й минуте на поле вышел Мигель Данни, он заменил Леона Мусаева. Для португальца, не игравшего в официальных матчах с апреля из-за травмы крестообразных связок колена, это четвертая игра на предсезонных сборах.

Напомним, подопечные Мирчи Луческу будут находиться в Испании до 6 февраля. Ближайшую контрольную игру сине-бело-голубые проведут 28 января против варшавской «Легии». Также в Испании «Зенит» сыграет с норвежским «Оддом», пражской «Спартой» и датским «Оденсе».

Матч

Зенит - Волеренга - 1:0 (1:0)

Голы

Эрнани 11 (1:0).

Состав

Зенит: Лунев, Ломбертс, Йованович, Цаллагов, Зуйков, Эрнани, Чернов, Мусаев (Данни, 68), Молло, Джорджевич

Незабитые пенальти

Захид (Волеренга), 18

Предупреждения:

Зуйков, 7; Цаллагов, 29 - нет

Место и дата

27 января 20:30, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» – «Волеренга».ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию товарищеского матча между «Зенитом» и «Волеренгой».Рязанцев может перейти в «Уфу»Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев может покинуть команду. Вероятно, он станет игроком «Уфы».«Зенит» – «Волеренга». Лунев, Цаллагов и Джорджевич – в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом команды на товарищеский матч против норвежской «Волеренги».Халк: Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда болею за вас«Зенит» на своей странице в Youtube выложил видео с обращением бывшего нападающего сине-бело-голубых Халка к болельщикам и игрокам петербургского клуба.Петербуржцев наконец-то радует стадионПетербуржцев наконец-то радует стадионВ понедельник – важная веха: до старта чемпионата мира по футболу-2018 останется ровно 500 дней.«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео)«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео)Футболисты «Зенита» поздравили Халка, Акселя Витселя, Андре Виллаш-Боаша и других жителей Китая с годом петуха. А может, просто учат язык.Луческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаЛуческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаИтальянские СМИ настаивают на том, что роман защитника «Интера» с российским клубом все еще возможен.Агент Кришито: Доменико не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окноЗащитник «Зенита» Доменико Кришито не покинет клуб в зимнее трансферное окно, заявил его агент Андреа Д'Амико ТАСС.«Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по трансферу МаурисиоАнглийский «Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по полузащитнику Маурисио, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Дмитрий Сенников: Иванович должен становиться в «Зените» ведущим защитникомБывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о том, что футболист «Челси» Бранислав Иванович может перейти в «Зенит».«Вест Бромвич» может арендовать Ивановича«Вест Бромвич» рассматривает возможность аренды защитника «Челси» Бранислава Ивановича, сообщает Daily Mail.Почему «Матч ТВ» не покажет ближайшие контрольные матчи «Спартака»Почему «Матч ТВ» не покажет ближайшие контрольные матчи «Спартака»«Советский спорт» обратился к руководству «Матч ТВ» с просьбой прокомментировать отсутствие в сетке программ контрольных матчей «Спартака».«Зенит» почтил память жертв блокады ЛенинградаФутболисты «Зенита» посетили монумент героическим защитникам Ленинграда.«Зенит» отправился в Испанию на второй сбор без Новосельцева и Кержакова27 января футболисты «Зенита» отправились на второй сбор, который пройдет в испанской Аликанте.«Самюэль Это'О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)«Самюэль Это'О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Зенит» ждет Бано. Иванович возвращается в Россию?«Зенит» ждет Бано. Иванович возвращается в Россию?Защитник «Челси» Бранислав Иванович ведет переговоры о переходе в «Зенит» и сделка может быть оформлена до конца недели.Анатолий Бышовец: Иванович – усиление для «Зенита»О перспективах Ивановича в «Зените» «Советскому спорту» рассказал известный российский тренер, в сезоне-2007 работавший с сербом в «Локомотиве».Спор двух столиц. Кто и как спорил за ИвановичаСпор двух столиц. Кто и как спорил за ИвановичаСтали известны подробности переговоров о трансфере знаменитого защитника «Челси» Бранислава Ивановича.Хави Грасия: «Рубин» доволен тем, как прошла первая часть сборовГлавный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал победу над болгарским ЦСКА (4:2) в контрольном матче, а также подвел итоги первого сбора команды.
Главные новости
Футбол
«Зенит» благодаря голу Эрнани обыграл «Волеренгу» на сборе в Испании
Хоккей
«Металлург» благодаря дублю Мозякина обыграл на выезде московское «Динамо»
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
Футбол
Венгер получил дисквалификацию за поведение на матче с «Бернли»
Хоккей
ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» благодаря дублю Плэтта
Футбол
«Манчестер Сити» стал участником допингового скандала
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»
Хоккей
«Торпедо» прервало серию поражений победой над СКА
Футбол
Вице-губернатор Краснодарского края: О ликвидации «Кубани» речь не идет
Футбол
Пато покинет «Вильярреал» и перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Волеренга
Волеренгакалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости