«Зенит» благодаря голу Эрнани обыграл «Волеренгу» на сборе в Испании
Петербургский «Зенит» на своем втором сборе провел первый
товарищеский матч, в котором одержал победу над норвежской «Волеренгой» со
счетом 1:0.
Единственный мяч на 12-й минуте забил Эрнани. На 17-й минуте
в ворота Андрея Лунева был назначен пенальти, но его не реализовал Гайяс Захид.
На 68-й минуте на поле вышел Мигель Данни, он заменил Леона
Мусаева. Для португальца, не игравшего в официальных матчах с апреля из-за
травмы крестообразных связок колена, это четвертая игра на предсезонных сборах.
Напомним, подопечные Мирчи Луческу будут находиться в Испании до 6 февраля. Ближайшую контрольную игру сине-бело-голубые проведут 28 января против варшавской «Легии». Также в Испании «Зенит» сыграет с норвежским «Оддом», пражской «Спартой» и датским «Оденсе».
Матч
Голы
Эрнани 11 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Йованович, Цаллагов, Зуйков, Эрнани, Чернов, Мусаев (Данни, 68), Молло, Джорджевич
Незабитые пенальти
Захид (Волеренга), 18
Предупреждения:
Место и дата
27 января 20:30, Пинатар Арена, Текстовая трансляция