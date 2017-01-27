«Динамо» - «Металлург» (Мг). Мозякин установил личный рекорд результативности за сезон
Хоккеисты магнитогорского
«Металлурга» нанесли поражение московскому «Динамо» в матче регулярного
чемпионата КХЛ – 2:1. Оба гола в активе форварда «Магнитки» Сергея Мозякина.
После этого матча в активе 35-летнего нападающего в 55 играх 77 очков – 40 голов и 37 результативных передач. Это личный рекорд результативности за сезон для Мозякина. Ранее он в двух сезонах (2008/09 и 2012/13) набирал по 76 очков.
Матч
Динамо - Металлург Мг - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Подшендялов (Горовиков, Кокарев), 1:30 (1:0). Мозякин (Коварж, Казионов Д.), 9:16 (1:1). Мозякин (Ли, Береглазов), 44:23 (1:2).
Место и дата
27 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция