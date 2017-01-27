Жорди Альба: В «Реале» говорят о невысокой значимости Кубка Испании, потому что они вылетели
Защитник «Барселоны» считает, что представители мадридского «Реала»
принижают значимость Кубка Испании только из-за неудачи в этом турнире.
«Бывает, что команда, которая вылетает из Кубка, вдруг начинает
принижать значение турнира. Говорить, что этот трофей не такой уж ценный – это не
лучшее оправдание. Как болельщик «Барселоны», я хочу, чтобы «Реал» всегда проигрывал,
цитирует Альбу Goal.com.
Напомним, что в четвертьфинале Кубка Испании «Реал» уступил «Сельте»
(1:2, 2:2).
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