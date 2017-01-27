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Будковский продлил контракт с «Шахтером»

Источник:  FacebookКомментарии

Нападающий Филипп Будковский, выступавший в первой половине сезона за «Анжи» на правах аренды, продлил контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.

«В последние дни прочитал в прессе много материалов типа «Шахтер» не рассчитывает на Будковского». Хотелось бы опровергнуть эти домыслы. В последние полгода, выступая за «Анжи» Филипп очень прилично проявил себя. Многие специалисты называют его самым перспективным украинским нападающим. Несколько клубов выразили готовность приобрести Будковского на очень хороших финансовых условиях.

Ему только 24. И с каждым годом Фил прибавляет в мастерстве, собственном уровне. Но, чтобы прогрессировать, нужно играть. Играть стабильно, постоянно. И Будковский будет играть. На данный момент, не в Украине, на правах аренды. Но вскоре, уверен, - в «Шахтере». «Шахтере», который в него верит и на него рассчитывает. Именно поэтому Филипп Будковский продлил контракт с «Шахтером» на 3,5 года», - написал Шаблий на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что украинским нападающим интересуется «Бешикташ». Сам Будковский утверждает, что он не обладает такой информацией, но такие предложения могли поступать его агенту. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы».

24-летний Филипп Будковский перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

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