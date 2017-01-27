Медведева победила на чемпионате Европы по фигурному катанию, Погорилая – вторая

читайте также

«Я не сходил с ума». Как Максим Ковтун выдал лучший прокат в жизни Трехкратный чемпион России занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве.

Максим Ковтун: Сегодня был настроен получать удовольствие от проката Российский фигурист Максим Ковтун поделился впечатлениями после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве (Швеция). Напомним, что он показал второй результат.

Михаил Коляда: Сам не понял, что произошло - почему не прыгнул Российский фигурист Михаил Коляда поделился впечатлениями после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве (Швеция). Напомним, что он показал четвертый результат.

Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, Ковтун – второй, Коляда – четвертый На чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве (Чехия) прошла короткая программа у мужчин в одиночном катании. Первое место занимает испанец Хавьер Фернандес.

Людмила Великова:Тарасова и Морозов – находка, но у них нет «химии», как у Столбовой и Климова Заслуженный тренер России Людмила Великова прокомментировала победу российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате Европы.

Нина Мозер: Тарасова и Морозов уже почувствовали вкус и желание Тренер Нина Мозер высказалась о шансах чемпионов Европы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на победу на чемпионате мира.

Евгения Медведева впервые исполнила на официальной тренировке каскад из четырех тройных прыжков Чемпионка мира Евгения Медведева во время официальной тренировки перед произвольной программой на чемпионате Европы в Остраве впервые исполнила каскад из четырех тройных прыжков.

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию С 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.

Золото на обезболивающих Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании через неделю после страшного падения на тренировке.

«Халл Сити» прервал серию «МЮ», «Барселона» – в полуфинале Кубка, а «Локомотив» ждет Фарфана. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

Евгения Тарасова: Каталась на чемпионате Европы на обезболивающих, но в целом все в порядке Российская фигуристка Евгения Тарасова, ставшая в паре с Владимиром Морозовым чемпионкой Европы в парном катании, рассказала журналистам, что выступала на обезболивающих, но серьезной травмы у нее нет.

Александр Коган: У итальянской пары обнаружили запрещенный элемент в коротком танце на чемпионате Европы Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал корреспонденту «Советского спорта», что у итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте, результат которых в коротком танце на чемпионате Европы был пересмотрен, обнаружили запрещенный элемент.

Боброва и Соловьев стали лидерами короткого танца на чемпионате Европы после пересмотра результатов итальянской пары Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев вышли в лидеры короткого танца после того, как был пересмотрен результат итальянской пары Анна Каппеллини/Лука Ланотте, изначально занимавших первое место.

Нина Мозер: Евгения Тарасова выступала на чемпионате Европы с травмой Российская фигуристка Евгения Тарасова, победившая в паре с Владимиром Морозовым на чемпионате Европы по фигурному катанию, выступала с травмой, сообщила тренер дуэта Нина Мозер.

Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Остраве.

«Скажите, что было не так!» Репортаж о том, как никто ничего не понял Короткая программа на чемпионате Европы закончилась для российских танцевальных дуэтов одной приятной неожиданностью и двумя неприятными.

Екатерина Боброва: Замужество позволило мне найти новые эмоции Российская фигуристка Екатерина Боброва открыла секрет успешного выступления в короткой программе в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Тренеры сказали, что получилось здорово Шестикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занимающие второе место после короткого танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, рассказали, что тренеры остались довольны их выступлением.

Россияне Боброва и Соловьев – вторые после короткого танца на чемпионате Европы Российская пара Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев показали второй результат в коротком танце на проходящем в чешской Остраве чемпионате Европы.