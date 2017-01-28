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Снодграсс перешел из «Халла» в «Вест Хэм»

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Полузащитник «Халл Сити» Роберт Снодграсс стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает официальный сайт «Халла».

Сообщается, что «молотобойцы» заплатили за игрока 10,2 миллиона фунтов. Контракт Снодграсса с новым клубом будет действовать 3,5 года. В текущем сезоне 29-летний Роберт Снодграсс провел 24 матча за «Халл» и забил девять мячей при четырех голевых передачах.

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