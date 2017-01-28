Дмитрий Квартальнов: Мы довольны очками, но в игре нам надо кое-что поправить

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Мы довольны тремя очками. Некоторые вещи мне сегодня не понравились, но опять же, идет череда игр и не всегда получаешь то, что хочешь получать каждую игру. Мы довольны очками, но в игре нам надо кое-что поправить.

- Можно ли сказать, что ключевым в матче стал отрезок в третьем периоде, когда сочинцы перехватили инициативу и вам удалось отбиться от атак?

- Конечно, там были моменты, и нас Витька (Фаст - прим.пресс-службы) спас. Мы стали немножко проваливаться в третьем периоде, у нас перехватили инициативу. Но мы забили гол, Джефф сыграл на добивании... Где-то нам сегодня повезло, опять же равная игра, согласен с тем, что мы немного потеряли нить игры в третьем периоде. Такие вещи немного были и во втором периоде. Но еще раз хочу сказать, что нам есть над чем поработать и подумать.