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Полузащитник «Сантоса» Тьяго Майя: Предложение «Зенита» было заманчивым, но я не хотел играть в снегу

Источник:  Globo EsporteКомментарии

Полузащитник «Сантоса» Тьяго Майя объяснил, почему отказался зимой переходить в петербургский «Зенит».

- У меня было предложение из России, оно оказалось заманчивым, но я не хотел играть в снегу (смеется). Каждый бразилец мечтает попасть в национальную сборную и в одну из лучших команд Европы. Мое время еще придет. Мне еще многое нужно сделать в «Сантосе», - приводит слова игрока Globo Esporte.

Напомним, по данным бразильских СМИ, петербургский клуб готов был заплатить за 19-летнего футболиста 18 миллионов евро. Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявлял, что «Зенит» не рассматривал возможность трансфера игрока.

Тьяго Майя дебютировал в «Сантосе» в 2014 году. В чемпионате Бразилии-2016 полузащитник провел 31 матч. В составе национальной сборной Майя стал чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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