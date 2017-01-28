Вячеслав Буцаев: Местами показывали неплохую игру, но этого недостаточно для победы

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своих подопечных от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Команду соперника с победой. Наверное, не зря она является лидером нашего чемпионата в последние несколько сезонов. Сегодня мы проиграли в небольших деталях. ЦСКА является лидером последних лет именно потому, что они умеют выжимать из, казалось бы, завершившихся моментов максимум. А так - были моменты, но, не забивая голов, можно только сыграть вничью. Мы местами показывали неплохую игру, но этого недостаточно для победы.

- Сегодня в первом звене в центре нападения вынужденно вышел Никита Точицкий. Насколько сильно не хватало Игоря Игнатушкина?

- Тем не менее это звено создавало моменты, был и у Никиты хороший момент в третьем периоде, но он не смог его реализовать. На сегодняшний день это то, что у нас есть. Кем-то другим мы заменить не можем, у нас просто некому.

- Насколько хорошо справился с ролью капитана Андрей Костицын? Он был назначен, или его выбирала команда?

- Он был назначен. Это самый опытный наш игрок, он и в своей сборной не раз бывал в этой роли. Думаю, что он должен справиться.