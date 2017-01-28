Денис Кокарев: Адреналин зашкаливал, я сегодня должен был забивать

Форвард московского «Динамо» Денис Кокарев прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» - 1:2.

- Хорошо начали этот поединок, - считает Денис. – Но очень много моментов не использовали. У меня у самого их порядком было. Особенно в первом периоде. Должен был забивать, кучу моментов упустил. Игр ровная была. А начали мы, повторюсь, вообще очень здорово. Адреналин зашкаливал. Но соперник забил на один гол больше. Да я сегодня должен был забивать…

- Не было задачи сыграть против Мозякина более плотно? Потому что вот он всем забивает.

- Установки такой не было. Мы и так знаем, что Серега в порядке. Но, блин… Чего уж теперь после матча говорить.