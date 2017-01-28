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Филлип Коку: Рассчитываю, что Проппер доиграет сезон в ПСВ

Источник:  Nu.nlКомментарии

Главный тренер ПСВ Филлип Коку поделился мнением о ситуации с возможным уходом из клуба полузащитника Дэйви Проппера.

- Дэйви в субботу будет в составе команды на матч с «Хераклесом». Я рассчитываю, что он доиграет сезон в ПСВ. Ожидаю, что Проппер не уйдет из клуба, но в футболе ничего нельзя исключать, - приводит слова Коку Nu.nl.

Как сообщает источник со ссылкой на слова тренера, ПСВ отклонил предложение «Зенита» о трансфере 25-летнего полузащитника.

Напомним, ранее стало известно, что Проппер близок к переходу в петербургский клуб. Сине-бело-голубые интересовались голландцем летом 2016 года. Как заявлял комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, «Зенит» рассматривал полузащитника в качестве замены Акселю Витселю.

Контракт игрока с ПСВ действует до 30 июня 2020 года. Transfermarkt.de оценивает Проппера в девять миллионов евро. В чемпионате Голландии-2016/17 полузащитник забил четыре гола в 19 играх. 

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