Хет-трик Гомиса помог «Марселю» разгромить «Монпелье»
В матче
22-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле разгромил «Монпелье» со
счетом 5:1.
В составе
победителей хет-трик оформил Бафетимби Гомис, по разу отметились Роланду и
Флорьян Товен, а у гостей единственный мяч забил ряд Будебуз.
«Марсель»
с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Монпелье» расположился
на 14-й строчке, имея в активе 23 балла.
В
следующем туре подопечные Руди Гарсии 3 февраля сыграют на выезде с командой
Мец, а «Монпелье» на следующий день примет «Бастию».
Чемпионат Франции
22-й тур
Матч
Марсель - Монпелье - 5:1 (3:0)
Голы
Гомис 4 (1:0). Гомис 19 (2:0). Роланду 38 (3:0). Будебуз 49 (3:1). Гомис 77 (4:1). Товен 87 (5:1 - пен.).
Состав
Марсель: Пеле, Сакаи, Эвра (Дория, 72), Роланду, Фанни, Товен, Ванкер, Лопес (Сансон, 77), Ангуисса, Кабелла, Гомис (Сарр, 85)
Монпелье: Пьонье, Руссийон, Мукиэле (Камара, 82), Реми, Хилтон, Сессеньон, Ласне, Будебуз, Скири (Пасси, 81), Иконе, Муние (L. Pokorny, 82)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Реми, 87
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
27 января 22:45, Велодром, Онлайн-трансляция