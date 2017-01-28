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Хет-трик Гомиса помог «Марселю» разгромить «Монпелье»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле разгромил «Монпелье» со счетом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил Бафетимби Гомис, по разу отметились Роланду и Флорьян Товен, а у гостей единственный мяч забил ряд Будебуз.

«Марсель» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Монпелье» расположился на 14-й строчке, имея в активе 23 балла.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 3 февраля сыграют на выезде с командой Мец, а «Монпелье» на следующий день примет «Бастию».

Чемпионат Франции
22-й тур

Матч

Марсель - Монпелье - 5:1 (3:0)

Голы

Гомис 4 (1:0). Гомис 19 (2:0). Роланду 38 (3:0). Будебуз 49 (3:1). Гомис 77 (4:1). Товен 87 (5:1 - пен.).

Состав

Марсель: Пеле, Сакаи, Эвра (Дория, 72), Роланду, Фанни, Товен, Ванкер, Лопес (Сансон, 77), Ангуисса, Кабелла, Гомис (Сарр, 85)

Монпелье: Пьонье, Руссийон, Мукиэле (Камара, 82), Реми, Хилтон, Сессеньон, Ласне, Будебуз, Скири (Пасси, 81), Иконе, Муние (L. Pokorny, 82)

Предупреждения:

Дория, 80 - Сессеньон, 86

Удаления:

нет - Реми, 87

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

27 января 22:45, Велодром, Онлайн-трансляция

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