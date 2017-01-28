Норвежцы вырвали победу в драматичном матче с хорватами и вышли в финал ЧМ-2017

Сборная Норвегии в овертайме переиграла хорватов в полуфинальном матче чемпионата мира и теперь сразится за золото с хозяевами турнира – французами, которые днем ранее одолели словенцев 31:25.

Сборная Хорватии владела преимуществом и в конце основного времени, и в овертайме, однако каждый раз норвежцам получалось выравнять положение. По окончании основного времени хорваты не забили семиметровый в ворота норвежцев – бросок выполнял игрок по фамилии Хорват.

В дополнительное время норвежцы, уступая два мяча, снова смогли догнать соперника и завладеть более весомым преимуществом. Итог – 28:25.

Матч за 3-е место Словения – Хорватия пройдет в Париже 28 января, его начало – в 22 часа 45 минут по московскому времени. Финалисты – Франция и Норвегия – разыграют золото турнира 29 января. Начало этой встречи – в 19.30 по московскому времени.

Напомним, что сборная России заняла на этом чемпионате мира 12-е место, завершив борьбу в 1/8 финала, где уступила будущим полуфиналистам турнира словенцам – 26:32.