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«Лестер» сыграл вничью с «Дерби Каунти» в 1/16 финала Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Лестер» сыграл вничью с «Дерби Каунти» в 1/16 финала Кубка Англии
Источник: Reuters

В матче 1\16 финала Кубка Англии «Лестер» на выезде сыграл вничью с «Дерби Каунти» (2:2).

В первом тайме забивали только хозяева поля, так счет в матче на восьмой минуте открыл нападающий Даррен Бент, послав мяч в свои ворота. Он же спустя 13 минут сравнял счет в матче. За пять минут до кона первого тайма Крэйг Брайсон вывел свою команду вперед.

Во втором тайме единственный гол забил защитник «Лис» Уэс Морган.

Согласно регламенту Кубка Англии, при ничьей команды должны будут вновь встретиться, дата ответного матча станет известна позднее.

Кубок Англии
1/16 финала

Дерби Каунти – Лестер 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – 8, автогол Бент, 1:1 – 21 Бент, 2:1 – 40 Брайсон, 2:2 – 86 Морган.
«Дерби Каунти»: Карсон, Пирс, Кио, Ольссон, Бэйрд, Брайсон (Камара, 89), Джонсон, Инс, Хьюз (Баттерфилд, 63), Расселл (Выдра, 84), Бент.
«Лестер»: Шмейхель, Хут, Морган, Фукс (Грэй, 46), Чилуэлл, Олбрайтон (Муса, 74), Дринкуотер, Кинг, Симпсон, Варди, Окадзаки (Марез, 64).
Предупреждение: Пирс (55).

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