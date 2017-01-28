Димитрис Итудис: Я не понимаю, мы хотим играть в баскетбол или подравнивать матчи
Главный тренер баскетбольного ЦСКА
Димитрис Итудис прокомментировал победу над командой «Андалу Эфес»
(80:77) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
В жизни
ничего не достается даром, нужно бороться за то, чтобы чего-то достигнуть.
Потому хочу поздравить команду, мы сегодня были лучше. После возвращения из
Каунаса мы провели две хорошие тренировки, трехчасовую видеосессию,
подготовились. Каждый понимал, в какой мы ситуации и какой клуб представляем.
Мы
доминировали за счет защиты, очень помогло использование «смешанной зоны», мы
смахивали мячи, вынуждали соперников совершать потери, ограничили показатели
такой результативной команды как «Эфес» – за три четверти они набрали всего 52
очка. Скажем, Пол в предыдущих двух матчах забросил 11 трехочковых, а сегодня
всего один раз получил шанс посмотреть на кольцо. В целом, соперники бросили 3
из 15 издали, а они обычно очень хороши в этом показателе, и это говорит о
качестве нашей обороны на периметре. Да, благодаря Ханикатту и Данстону «Эфес»
взял 18 подборов в нападении, но мы компенсировали это за счет других компонентов.
С другой стороны, мне грустно. Каждый год на собраниях Евролиги говорят о том,
что надо чистить игру. И что мы видим? Владеющие мячом игроки не получают
должного уважения. Джексона и Де Коло бьют по три-четыре раза, прежде чем
фиксируется фол – в лучшем случае. Технические фолы сейчас вовсе раздают налево
и направо. Воронцевич, к примеру, получил сегодня за то, что, не сказав ни
единого грубого слова, пытался обратить внимание арбитра на свою расцарапанную
руку.
И я не понимаю, мы хотим играть в баскетбол
или подравнивать матчи. В последней четверти, которую мы начали при «+13», наша
команда выбрала лимит фолов за три минуты, а догонявший «Эфес», постоянно
агрессивно прессингуя, – лишь за 30 секунд до конца, да и то потому, что ему
это было необходимо! Если кто-то считает, что у нашей команды есть
психологические проблемы, я категорически с этим не согласен. Потому что я живу
в команде. Психологическим ударом для нас была только травма Хряпы на разминке
в безобидной ситуации. Не верю, что наши болельщики акцентируют внимание на
проблемах – таких людей подавляющее меньшинство. Если же их, правда, много –
пусть лучше придут и заполнят до отказа трибуны «Мегаспорта», пусть подавят
соперника своей поддержкой.
Думаю, наша команда, чемпион Евролиги, в составе которой MVP Евролиги, отличные защитники и «большие», классные российские игроки, этого заслуживает! Поверьте, тогда у нас будет ноль проблем! При этом у нас и сегодня было почти восемь тысяч человек, которые здорово помогали парням. Хочу сказать за это болельщикам «большое спасибо», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Матч
ЦСКА - Анадолу Эфес - 80:77
Место и дата
27 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция