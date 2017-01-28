Димитрис Итудис: Я не понимаю, мы хотим играть в баскетбол или подравнивать матчи

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над командой «Андалу Эфес» (80:77) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

В жизни ничего не достается даром, нужно бороться за то, чтобы чего-то достигнуть. Потому хочу поздравить команду, мы сегодня были лучше. После возвращения из Каунаса мы провели две хорошие тренировки, трехчасовую видеосессию, подготовились. Каждый понимал, в какой мы ситуации и какой клуб представляем.

Мы доминировали за счет защиты, очень помогло использование «смешанной зоны», мы смахивали мячи, вынуждали соперников совершать потери, ограничили показатели такой результативной команды как «Эфес» – за три четверти они набрали всего 52 очка. Скажем, Пол в предыдущих двух матчах забросил 11 трехочковых, а сегодня всего один раз получил шанс посмотреть на кольцо. В целом, соперники бросили 3 из 15 издали, а они обычно очень хороши в этом показателе, и это говорит о качестве нашей обороны на периметре. Да, благодаря Ханикатту и Данстону «Эфес» взял 18 подборов в нападении, но мы компенсировали это за счет других компонентов. С другой стороны, мне грустно. Каждый год на собраниях Евролиги говорят о том, что надо чистить игру. И что мы видим? Владеющие мячом игроки не получают должного уважения. Джексона и Де Коло бьют по три-четыре раза, прежде чем фиксируется фол – в лучшем случае. Технические фолы сейчас вовсе раздают налево и направо. Воронцевич, к примеру, получил сегодня за то, что, не сказав ни единого грубого слова, пытался обратить внимание арбитра на свою расцарапанную руку.

И я не понимаю, мы хотим играть в баскетбол или подравнивать матчи. В последней четверти, которую мы начали при «+13», наша команда выбрала лимит фолов за три минуты, а догонявший «Эфес», постоянно агрессивно прессингуя, – лишь за 30 секунд до конца, да и то потому, что ему это было необходимо! Если кто-то считает, что у нашей команды есть психологические проблемы, я категорически с этим не согласен. Потому что я живу в команде. Психологическим ударом для нас была только травма Хряпы на разминке в безобидной ситуации. Не верю, что наши болельщики акцентируют внимание на проблемах – таких людей подавляющее меньшинство. Если же их, правда, много – пусть лучше придут и заполнят до отказа трибуны «Мегаспорта», пусть подавят соперника своей поддержкой.

Думаю, наша команда, чемпион Евролиги, в составе которой MVP Евролиги, отличные защитники и «большие», классные российские игроки, этого заслуживает! Поверьте, тогда у нас будет ноль проблем! При этом у нас и сегодня было почти восемь тысяч человек, которые здорово помогали парням. Хочу сказать за это болельщикам «большое спасибо», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.