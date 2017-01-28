Евгения Медведева: Сегодня я поняла, что выйду на лед и получу удовольствие
Российская
фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою победу на чемпионате Европы,
который прошел в чешском Остраве.
Сегодня я
выходила абсолютно спокойно. Я не могу сказать, что очень сильно нервничала.
Нерв всегда присутствует - это соревнования, большая арена, это нормально
абсолютно. Но сегодня я поняла, что выйду на соревнования и получу удовольствие.
Сегодня я
довольна результатом. И в общем, и в целом я очень счастлива сейчас. Можно ли
сказать, что есть удовлетворенность, что сделала все, что была должна? Можно.
Прибавить? Можно? Где потолок? Нет предела совершенству», - цитирует Медведеву «Р-Спорт».
Напомним, по итогам короткой и произвольной программ Медведева
набрала 229,71 балла. Второй стала еще одна россиянка Анна Погорилая (211,3
9балла). Третьей стала итальянка Каролина Костнер