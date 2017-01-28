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Евгения Медведева: Сегодня я поняла, что выйду на лед и получу удовольствие

Источник:  Р-СпортКомментарии
Евгения Медведева: Сегодня я поняла, что выйду на лед и получу удовольствие
Источник: Reuters

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою победу на чемпионате Европы, который прошел в чешском Остраве.

Сегодня я выходила абсолютно спокойно. Я не могу сказать, что очень сильно нервничала. Нерв всегда присутствует - это соревнования, большая арена, это нормально абсолютно. Но сегодня я поняла, что выйду на соревнования и получу удовольствие.

Сегодня я довольна результатом. И в общем, и в целом я очень счастлива сейчас. Можно ли сказать, что есть удовлетворенность, что сделала все, что была должна? Можно. Прибавить? Можно? Где потолок? Нет предела совершенству», - цитирует Медведеву «Р-Спорт».

Напомним, по итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 229,71 балла. Второй стала еще одна россиянка Анна Погорилая (211,3 9балла). Третьей стала итальянка Каролина Костнер 

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