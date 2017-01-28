Кори Хиггинс: Наша команда возвращается на победный путь
Защитник
ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу над командой «Андалу Эфес» (80:77) в
матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы упорно работаем каждый день, каждую тренировку разбираем все игровые ситуации до мелочей – это главное, мы стараемся стать лучше. Сегодня успешно преодолели очередной этап, мне кажется, что наша команда возвращается на победный путь. В концовке «Эфес» добавил интенсивности и скорости в игре, это заставило нас пару раз потерять мяч – одна из тех проблем, над решением которых нам предстоит потрудиться, чтобы исправить», - цитирует Хиггинса официальный сайт армейцев.
Матч
ЦСКА - Анадолу Эфес - 80:77
Место и дата
27 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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