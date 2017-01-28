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НБА. «Индиана» примет «Сакраменто», «Бостон» - «Орландо» и другие матчи дня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА
Регулярный чемпионат
28 января

Матч

Индиана - Сакраменто

Место и дата

28 января 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция

Матч

Бостон - Орландо

Место и дата

28 января 03:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Кливленд - Бруклин

Место и дата

28 января 03:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Йорк - Шарлотт

Место и дата

28 января 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Хьюстон

Место и дата

28 января 03:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Милуоки

Место и дата

28 января 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Атланта - Вашингтон

Место и дата

28 января 04:00, Филипс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Орлеан - Сан-Антонио

Место и дата

28 января 04:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Майами

Место и дата

28 января 04:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Портленд - Мемфис

Место и дата

28 января 06:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция

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