Анна Погорилая: Я не первый раз выступаю последней, мне не привыкать

Обладательница серебряной медали чемпионата Европы 2017 года по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала результаты соревнования, которые проходили в чешской Остраве.

«Мне кажется, я даже усложнила прокат, учитывая, что я добавила тулуп не к первому, а ко второму лутцу, и получилось сразу «на звезду», так как элемент был во второй части программы. Для меня это было необычно, потому что я так не отрабатывала, ни разу не катала так программу.

Я не первый раз выступаю последней, мне не привыкать. Научились как-то справляться с этим. А с другой стороны я счастлива – когда выступаешь последней, ты сразу уже узнаешь свой результат, и никуда не денешься, особенно если он хороший», - сказала Погорилая «Р-Спорту».

Напомним, Погорилая по итогам произвольной и короткой программ набрала 211,39 балла, ее соотечественница Евгения Медведева одержала победу (229,71). Третьей стала итальянка Каролина Костнер (210,52).