Анна Погорилая: Я не первый раз выступаю последней, мне не привыкать
Обладательница серебряной медали
чемпионата Европы 2017 года по фигурному катанию Анна Погорилая
прокомментировала результаты соревнования, которые проходили в чешской Остраве.
«Мне
кажется, я даже усложнила прокат, учитывая, что я добавила тулуп не к первому,
а ко второму лутцу, и получилось сразу «на звезду», так как элемент
был во второй части программы. Для меня это было необычно, потому что я так не
отрабатывала, ни разу не катала так программу.
Я не
первый раз выступаю последней, мне не привыкать. Научились как-то справляться с
этим. А с другой стороны я счастлива – когда выступаешь последней, ты сразу уже
узнаешь свой результат, и никуда не денешься, особенно если он хороший», -
сказала Погорилая «Р-Спорту».
Напомним,
Погорилая по итогам произвольной и короткой программ набрала 211,39 балла, ее
соотечественница Евгения Медведева одержала победу (229,71). Третьей стала итальянка Каролина Костнер
(210,52).