Евгения Медведева: Каскад из четырех тройных прыжков на тренировках делала, но очень редко

Чемпионка мира Евгения Медведева, завоевавшая в пятницу золото чемпионата Европы, рассказала, что уникальный каскад из четырех тройных прыжков, который она исполнила на официальной тренировке перед произвольной программой, очень редко, но ей удавался.

До успешной попытки Медведевой перед произвольной программой на официальных тренировках никто из женщин каскад из четырех тройных прыжков не исполнял.

«Дома на тренировках я его делала, но редко. Где-то четвертый или пятый такой каскад получился», - рассказала Медведева журналистам.

Радость от успешной попытки исполнения уникального каскада, по словам фигуристки, трудно сравнить с удовлетворением от победы на чемпионате Европы, где каскадов такой сложности делать не пришлось.

«Тренировки и соревнования - это все-таки разные вещи», - заметила Медведева.

Серебро чемпионата Европы завоевала еще одна россиянка Анна Погорилая, бронза досталась итальянке Каролине Костнер.