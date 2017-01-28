Защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако» за 8,5 миллионов евро

Крайний защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако», сообщает пресс-служба бразильского клуба.

20-летний бразилец является воспитанником «Фламенго». За первую команду дебютировал в 2014 году, с тех пор принял участие в 49 матчах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Все детали трансфера не разглашаются, но по данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, монегаски заплатили за футболиста 8,5 миллионов евро.

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