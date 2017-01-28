Анна Погорилая: В свободный день на чемпионате Европы проехали в трамвае «зайцами»

Российская фигуристка Анна Погорилая, завоевавшая в пятницу серебро чемпионата Европы в Остраве, рассказала, что за день до произвольной программы она проехала без билета в трамвае.

Погорилая завоевала серебро чемпионата Европы, уступив только своей соотечественнице Евгении Медведевой. Произвольную программу фигуристки исполняли в пятницу, а в четверг у них был свободный от соревнований день.

«В четверг мы с двумя подругами прошлись до торгового центра, - рассказала Погорилая, отвечая на вопрос корреспондента «Советского спорта», как она провела свободный день. - А вот обратно, когда устали, проехались на трамвае. Правда, не поняли, как покупать талончики, поэтому проехали «зайцами». Ну я надеюсь, нас бы простили, потому что мы правда ничего не поняли».

Фигуристка объяснила, что ошибки, которые она совершала в четверг на тренировке, объяснялись долгим ее ожиданием. «Целый день ждала тренировки, практически нечем было себя занять, и вышла поэтому на нее немного «вареная». Но все равно собиралась, мы с тренером понимали, что все более-менее надежно», - отметила Погорилая.

Произвольную программу Погорилая исполнила с небольшими помарками и уступила в ней итальянке Каролине Костнер, но заняла второе место по сумме двух прокатов.