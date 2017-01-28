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Аргентинский полузащитник Монтойя стал игроком «Севильи»

Источник:  ФК «Севилья»Комментарии

Полузащитник «Росарио Сентраль» Вальтер Монтойя перешел в «Севилью» сообщает пресс-служба испанского клуба.

23-летний аргентинец подписал контракт с «Севильей», рассчитанный до июня 2021 года.

 В составе «Росарио» Монтойя принял участие в 54-х матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

По данным transfermarkt.de, красно-белые заплатили за футболиста 5,5 миллионов евро.

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