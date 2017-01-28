Аргентинский полузащитник Монтойя стал игроком «Севильи»
Полузащитник
«Росарио Сентраль» Вальтер Монтойя перешел в «Севилью» сообщает пресс-служба
испанского клуба.
23-летний аргентинец подписал контракт с «Севильей», рассчитанный до июня 2021 года.
📣 Walter Montoya, nuevo centrocampista del #SevillaFC a expensas del reconocimiento médico ➡ https://t.co/be1ufXaroN pic.twitter.com/eO3J7YuyYV— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 27 января 2017 г.
В составе «Росарио» Монтойя принял участие в
54-х матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные
передачи.
По данным transfermarkt.de, красно-белые заплатили за футболиста 5,5 миллионов евро.
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