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Александр Филимонов посетил музей «Спартака»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии
Александр Филимонов посетил музей «Спартака»
Источник: ФК «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов посетил клубный музей столичной команды, сообщает официальный сайт Красно-белых.

Александр пришел со своим 16-летним сыном Артемом, который с интересом смотрел видеоролики с участием отца.

Напомним, что Филимонов шесть лет подряд выигрывал со «Спартаком» чемпионат России (с 1996 по 2001 год) и завоевал в 1998 году Кубок России. В том же сезоне-98 журнал «Огонек» признал его лучшим голкипером страны.  Кроме того, именно Филимонову принадлежит рекордная «сухая» серия (в 1998 году) среди спартаковских вратарей в чемпионатах России — 720 минут.

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