Александр Филимонов посетил музей «Спартака»
Источник: ФК «Спартак»
Бывший
вратарь «Спартака» Александр Филимонов посетил клубный музей столичной команды,
сообщает официальный сайт Красно-белых.
Александр
пришел со своим 16-летним сыном Артемом, который с интересом смотрел
видеоролики с участием отца.
Напомним, что
Филимонов шесть лет подряд выигрывал со «Спартаком» чемпионат России (с 1996 по
2001 год) и завоевал в 1998 году Кубок России. В том же сезоне-98 журнал
«Огонек» признал его лучшим голкипером страны.
Кроме того, именно Филимонову принадлежит рекордная «сухая» серия (в
1998 году) среди спартаковских вратарей в чемпионатах России — 720 минут.
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