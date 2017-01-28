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Виктор Онопко: Сборы – худшая пора для футболистов, однако без них не обойтись никак

Источник:  ЦСКАКомментарии

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о первой тренировке армейцев на втором сборе в испанском Кампоаморе.

– Виктор Савельевич, работа на втором сборе началась, как оцените игровые кондиции футболистов в данный момент?
– Мы хорошо провели первый сбор, сыграли два товарищеских матча, потом дали ребятам три выходных дня. Все это положительно повлияло на команду. Конечно, есть и травмированные игроки, которые ещё не восстановились до конца и не могут принимать участие в общих занятиях, ждем их возвращения в строй. Но настроение в целом у всех хорошее, приподнятое. Весенняя часть сезона все ближе, все понимают, что команде предстоят важные матчи, и выкладываются по полной. Сборы — наверное, самая худшая пора для футболистов, однако без них не обойтись никак (улыбается).

 Сейчас с командой ведется большая тактическая работа, как игроки воспринимают новые требования?
– Мы действительно каждый день уделяем тактике самое пристальное внимание, обсуждаем новые наработки, доносим их до игроков. В конце первого сбора в ходе товарищеских матчей уже была возможность подвести промежуточные итоги. Игроки хорошо вникают в наши требования, понимают, чего мы хотим. Но нужно постоянно думать на поле, оттачивать до мелочей все нюансы — в каждой линии, в каждой позиции. Ребята это сознают и всё делают правильно. Хотя, конечно, ничего идеального в футболе не бывает, всегда можно что-то улучшить.

 Вы и сами активно участвуете во многих игровых упражнениях. Скажите, разучивать новую тактику — это интересный момент, или все-таки больше рабочий, трудоемкий, в чем-то даже утомительный для футболистов?
– Считаю, что это очень интересно. И мы видим, что ребята действительно быстро перестраиваются, что говорит об их уровне мышления, о высоком футбольном интеллекте. Это очень показательный момент — как быстро команда реагирует на те изменения, которые предлагает ей главный тренер. У игроков ЦСКА с данным компонентом всё в порядке, что не может не радовать.

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