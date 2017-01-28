Антон Миранчук приступил к тренировкам в тренажерном зале
Полузащитник «Локомотива» Антон
Миранчук, перенесший операцию на стопе из-за травмы, приступил к индивидуальной
работе в тренажерном зале, сообщает официальный сайт железнодорожников.
«По работе
соскучился. Понимаю, что не надо форсировать восстановление, но уже не терпится
присоединиться к ребятам на поле. Начало подготовки для меня получилось
несколько скомканным, но ничего — прорвемся! Рад, что врачи разрешили уже
сейчас работать в тренажерном зале. Восстановление идет в штатном режиме,
надеюсь, что и дальше все пойдет по плану. Тем более, что ребята из команды и
тренерский штаб меня всячески поддерживают, за что им огромное спасибо», -
сказал Миранчук.
21-летний
футболист получил повреждение на тренировке. После медицинского обследования
выяснилось, что хавбеку потребуется хирургическое вмешательство. Миранчук 18
января успешно перенес операцию на стопе.
Напомним, Миранчук находится
в структуре «Локомотива» с 2011 года, но до сих пор еще не дебютировал в матчах
за основную команду в чемпионате России. В 2016 году выступал на правах аренды
за «Левадию», в составе которой забил 15 мячей в 35 матчах, став вице-чемпионом
Эстонии. В ноябре вернулся из аренды в «Локомотив».