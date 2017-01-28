Антон Миранчук приступил к тренировкам в тренажерном зале

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, перенесший операцию на стопе из-за травмы, приступил к индивидуальной работе в тренажерном зале, сообщает официальный сайт железнодорожников.

«По работе соскучился. Понимаю, что не надо форсировать восстановление, но уже не терпится присоединиться к ребятам на поле. Начало подготовки для меня получилось несколько скомканным, но ничего — прорвемся! Рад, что врачи разрешили уже сейчас работать в тренажерном зале. Восстановление идет в штатном режиме, надеюсь, что и дальше все пойдет по плану. Тем более, что ребята из команды и тренерский штаб меня всячески поддерживают, за что им огромное спасибо», - сказал Миранчук.

21-летний футболист получил повреждение на тренировке. После медицинского обследования выяснилось, что хавбеку потребуется хирургическое вмешательство. Миранчук 18 января успешно перенес операцию на стопе.

Напомним, Миранчук находится в структуре «Локомотива» с 2011 года, но до сих пор еще не дебютировал в матчах за основную команду в чемпионате России. В 2016 году выступал на правах аренды за «Левадию», в составе которой забил 15 мячей в 35 матчах, став вице-чемпионом Эстонии. В ноябре вернулся из аренды в «Локомотив».