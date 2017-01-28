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Форвард «Адмирала» Ткачев не сыграет со «Слованом»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Травма верхней части тела не позволит нападающему «Адмирала» Владимиру Ткачеву выйти на лед в сегодняшнем матче против «Слована».

Повреждение Ткачев получил в предыдущей игре с «Медвешчаком», состоявшейся в прошлый вторник. Одного из ведущих форвардов моряков увезли в больницу с подозрением на перелом ребер. Однако после медобследования первоначальный диагноз не подтвердился. У пострадавшего ушиб легкого. Тем не менее Ткачеву предписан покой.

Напомним, сегодня «Адмирал» в последний раз сыграет во Владивостоке в регулярном чемпионате. Шесть игр на финише команда Александра Андриевского проведет в гостях.

Не сможет сегодня выйти на лед и защитник «Адмирала» Самвел Мнацян, у которого травма колена.

«Адмирал» занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Слован» - десятое на Западе с отставанием от зоны плей-офф в два очка. Матч начнется в 10.00 по московскому времени.

Матч

Адмирал - Слован

Место и дата

28 января 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция


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