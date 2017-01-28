Гол «Витязя» засчитали после 12-минутной паузы

Вчера в Подольске в матче «Витязь» - «Трактор» (3:1) видеопросмотр спорного эпизода занял целых 12 минут.

На 30-й минуте матче при счете 0:0 Копейкин замкнул прострел Миро Аалтонена. Шайба затерялась в щитках вратаря гостей Павла Францоуза где-то на линии ворот. Рефери Денис Бондарь засчитал гол, но запросил помощь видеогол-судьи, располагающегося на верхотуре арены.

Ни один из телевизионных повторов не дал представления, где находилась шайба. Ее просто не было видно.

В спорных случаях судьи обращаются к специалистам в просмотровой комнате, находящейся в офисе ФХЛ и оснащенной ультрасовременно й аппаратурой. Но и там долго не могли принять решение. Если остаются сомнения, то в силу вступает первоначальный вердикт рефери.

Через 12 минут, когда на льду началось «массовое катание», гол Копейкина легализовали. «Витязь» одержал победу 3:1.