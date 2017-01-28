Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ
Нападающий «Вашингтона» и сборной
России по хоккею Александр Овечкин и экс-форвард «Детройта» Павел Дацюк прибыли
на торжественный вечер в Лос-Анджелес, на котором объявят имена 100 лучших
игроков в истории Национальной хоккейной лиги.
Это событие приурочено к празднованию столетия лиги. Выбирали лучших специально составленная комиссия из 58 человек, куда вошли руководители хоккейных клубов, тренеры, игроки и представители СМИ.
Looking good, @ovi8! Heading to #NHL100 and hanging with Pavel @Datsyuk13! #RockTheRed pic.twitter.com/ikKY0KTXH3— Washington Capitals (@Capitals) 28 января 2017 г.
Также на вечер прибыл бывший нападающий «Вашингтона», ныне главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров.
Feds and @ovi8. This is what #NHL100 is all about. #RockTheRed pic.twitter.com/KF7rAP8BTq— Washington Capitals (@Capitals) 28 января 2017 г.
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