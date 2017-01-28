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Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин и экс-форвард «Детройта» Павел Дацюк прибыли на торжественный вечер в Лос-Анджелес, на котором объявят имена 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги.

Это событие приурочено к празднованию столетия лиги. Выбирали лучших специально составленная комиссия из 58 человек, куда вошли руководители хоккейных клубов, тренеры, игроки и представители СМИ.

Также на вечер прибыл бывший нападающий «Вашингтона», ныне главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров. 

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