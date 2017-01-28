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КХЛ. «Йокерит» - «Югра», «Динамо» (Минск) - «Барыс» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.

КХЛ
Регулярный чемпионат
28 января

Матч

Адмирал - Слован - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы:

Сигарев (Моррисонн, Райт), 15:15 (1:0). Саюстов (Фисенко, Гавриленко), 15:41 (2:0). Штястны (Чипчура, Еглич), 21:09 (2:1).

Место и дата

28 января 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Куньлунь Ред Стар - Медвешчак - 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Виделль (Коллинс), 0:40 (1:0). Вярн (Поникаровский, Беллемор), 15:51 (2:0). Поникаровский (Виделль), 18:03 (3:0). Саллинен (Яласваара, Бакош), 53:34 (4:0). Коллинс (Виделль, Юйэнь), 59:58 (5:0).

Место и дата

28 января 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Мн - Барыс - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

3-й период

Голы:

Павлович (Матерухин), 10:24 (1:0). N. Mitskevich (Ковыршин, Степанов), 33:50 (2:0). Боченски (Доус, Даллмэн), 38:54 (2:1).

Место и дата

28 января 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Йокерит - Югра - 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)

3-й период

Голы:

Двуреченский (Акмальдинов, Иванов), 7:14 (0:1). Регин (Геноуэй, О'Нейлл), 19:02 (1:1). Анкудинов (Беляев), 22:07 (1:2). Йормакка 31:39 (2:2). Марьямяки (Талая), 33:47 (3:2). Йормакка (Йоэнсуу, О'Нейлл), 35:52 (4:2). Варфоломеев (Лапенков, Купцов), 37:44 (4:3).

Место и дата

28 января 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Р - Автомобилист - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

2-й период

Голы:

Бичевскис (Индрашис), 9:09 (1:0). Кулда (Головков), 14:05 (2:0).

Место и дата

28 января 18:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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